Смирнова Дарья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Смирнов Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Гаврилова Нина Андриановна
Отец ребёнка: Смирнов Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
28.07.1920
Сын: Смирнов Борис Андрианович
Отец ребёнка: Смирнов Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
25.01.1923
Отец ребёнка: Смирнов Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Андриановна
Отец ребёнка: Смирнов Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиман Клавдия Андриановна
Отец ребёнка: Смирнов Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Андрианович
Отец ребёнка: Смирнов Андриан Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1952