Шиман (Смирнова) Клавдия Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1928
Сын: Шиман Станислав Алексеевич
Отец ребёнка: Шиман Алексей Романович
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Погудина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Шиман Алексей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно