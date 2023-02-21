Шиман (Смирнова) Клавдия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиман (Смирнова) Клавдия Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Андриан Сергеевич

Мать: Смирнова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
22.12.1928

Сын: Шиман Станислав Алексеевич

Отец ребёнка: Шиман Алексей Романович

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Погудина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Шиман Алексей Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиман Алексей Романович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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