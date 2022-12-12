Шиман Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1928
Сын: Шиман Станислав Алексеевич
Мать ребёнка: Шиман Клавдия Андриановна
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Погудина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Шиман Клавдия Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно