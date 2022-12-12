Шиман Алексей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиман Алексей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1928

Сын: Шиман Станислав Алексеевич

Мать ребёнка: Шиман Клавдия Андриановна

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Погудина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Шиман Клавдия Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиман Клавдия Андриановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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