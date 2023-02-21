Смирнов Андриан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти14.02.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Гаврилова Нина Андриановна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
28.07.1920
Сын: Смирнов Борис Андрианович
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
25.01.1923
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Андриановна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиман Клавдия Андриановна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Андрианович
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.02.1932