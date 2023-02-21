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Смирнов Андриан Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

14.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Гаврилова Нина Андриановна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Смирнов Иван Андрианович

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
28.07.1920

Сын: Смирнов Борис Андрианович

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
25.01.1923

Сын: Смирнов Руф Андрианович

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Андриановна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиман Клавдия Андриановна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Андрианович

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Дарья Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.02.1932
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