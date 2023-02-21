Смирнова (Лычагина) Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Лычагина) Мария Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1910

Дата смерти

21.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1910

Отец: Лычагин Артемий Петров

Мать: Лычагина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1940

Дочь: Варнавина Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Андрианович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Смирнов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
21.12.1992
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