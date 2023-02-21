Смирнова (Лычагина) Мария Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1910
Дата смерти21.12.1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1910
Отец: Лычагин Артемий Петров
Рождение ребёнка
30.12.1940
Дочь: Варнавина Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Смирнов Иван Андрианович
Место жительства
Неизвестно
Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
21.12.1992