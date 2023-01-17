Лычагина Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лычагина Агафья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

После 1955

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1910

Дочь: Смирнова Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров

Рождение ребёнка
23.03.1913

Дочь: Матрона Артемьевна

Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров

Рождение ребёнка
1914

Сын: Лычагин Афанасий Артемьевич

Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лидия Артемьевна

Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров

Рождение ребёнка
02.01.1915

Дочь: Татьяна Артемьевна

Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лычагин Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лычагин Алексей Артемьевич

Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салтыкова Ксения Артемьевна

Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров

Место жительства
Неизвестно
Дворцы, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
После 1955
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