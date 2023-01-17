Лычагина Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиПосле 1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1910
Дочь: Смирнова Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров
Рождение ребёнка
23.03.1913
Дочь: Матрона Артемьевна
Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лычагин Афанасий Артемьевич
Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лидия Артемьевна
Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров
Рождение ребёнка
02.01.1915
Дочь: Татьяна Артемьевна
Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лычагин Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лычагин Алексей Артемьевич
Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салтыкова Ксения Артемьевна
Отец ребёнка: Лычагин Артемий Петров
Место жительства
Неизвестно
Дворцы, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
После 1955