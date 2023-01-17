Салтыкова (Лычагина) Ксения Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Лычагина) Ксения Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лычагин Артемий Петров

Мать: Лычагина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Собельниково, Калужский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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