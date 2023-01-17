Салтыкова (Лычагина) Ксения Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лычагин Артемий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтыков Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Собельниково, Калужский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно