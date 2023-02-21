Лычагин Алексей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛычагин Алексей Артемьевич

Лычагин Алексей Артемьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Лычагин Артемий Петров

Мать: Лычагина Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лычагина Александра Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Лычагина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лычагин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Лычагина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лычагина Анна

Место жительства
Неизвестно
Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close