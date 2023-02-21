Лычагин Алексей Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1996
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Лычагин Артемий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Лычагина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лычагин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Лычагина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лычагина Анна
Место жительства
Неизвестно
Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1996