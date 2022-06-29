Смирнов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти23.03.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Галина
Место жительства
Неизвестно
Имени Льва Толстого, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1970
Дочь: Елистратова (Смирнова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Галина
Смерть
23.03.?