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Смирнов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

23.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Смирнов Иван Андрианович

Мать: Смирнова (Лычагина) Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Галина

Место жительства
Неизвестно
Имени Льва Толстого, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1970

Дочь: Елистратова (Смирнова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Галина

Смерть
23.03.?

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