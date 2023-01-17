Елистратова (Смирнова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова (Смирнова) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1970

Отец: Смирнов Сергей Иванович

Мать: Смирнова Галина

Рождение ребёнка
01.04.1994

Сын: Елистратов Даниил Олегович

Отец ребёнка: Елистратов Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратов Олег

Место жительства
Неизвестно
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
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