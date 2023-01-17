Елистратова (Смирнова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1970
Отец: Смирнов Сергей Иванович
Мать: Смирнова Галина
Рождение ребёнка
01.04.1994
Сын: Елистратов Даниил Олегович
Отец ребёнка: Елистратов Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елистратов Олег
Место жительства
Неизвестно
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область