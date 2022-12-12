Михайлусов Дмитрий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Михайлусов Иосиф Данилович
Мать: Михайлусова Марья
Рождение ребёнка
01.08.1839
Сын: Михайлусов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Михайлусова Агафья
Рождение ребёнка
09.08.1841
Сын: Михайлусов Матвей Дмитриевич
Мать ребёнка: Михайлусова Агафья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Михайлусова Анисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Михайлусова Агафья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Михайлусова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Михайлусова Агафья
Рождение ребёнка
04.08.1850
Сын: Михайлусов Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Михайлусова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлусова Агафья
Смерть
Неизвестно