Михайлусова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлусова Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Михайлусов Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Михайлусов Иосиф Данилович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Михайлусов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Михайлусов Иосиф Данилович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлусов Иосиф Данилович

Смерть
Неизвестно
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