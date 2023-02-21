Михайлусов Иосиф Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Михайлусов Даниил Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Михайлусов Дмитрий Иосифович
Мать ребёнка: Михайлусова Марья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Михайлусов Иван Иосифович
Мать ребёнка: Михайлусова Марья
Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлусова Марья
Смерть
1835