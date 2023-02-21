Михайлусов Иосиф Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлусов Иосиф Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Михайлусов Даниил Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Михайлусов Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Михайлусова Марья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Михайлусов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Михайлусова Марья

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлусова Марья

Смерть
1835
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