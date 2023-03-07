Михайлусов Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Михайлусов Иосиф Данилович
Мать: Михайлусова Марья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михайлусова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михайлусов Федор Иванович
Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Михайлусова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Михайлусова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлусова Пелагея
Смерть
Неизвестно