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Михайлусов Иван Иосифович

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Место рождения

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Михайлусов Иосиф Данилович

Мать: Михайлусова Марья

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Михайлусова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Михайлусов Федор Иванович

Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Михайлусова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Михайлусова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Михайлусов Яков Иванович

Мать ребёнка: Михайлусова Пелагея

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлусова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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