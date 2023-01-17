село Шевченково, село Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Шевченково

Кантемировский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
802Голая, слоб. каз.на яре Голом.5312192752773Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Смоглеевская волость
436. Голое, слобода бывшая государственная, дворов 300, жителей 1875, церковь православная, 30 ветряных мельниц, лавка, 2 торжка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Кантемировский район
7103Шевченковосело49°51'с.ш.39°48'в.д.M-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Кантемировский муниципальный район, Пасековское сельское поселение
20619442116с Шевченковосело
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