Михайлусова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михайлусова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михайлусов Федор Иванович
Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Михайлусова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Михайлусова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно