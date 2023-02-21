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Михайлусова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Михайлусова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Михайлусов Федор Иванович

Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Михайлусова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Михайлусова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Михайлусов Яков Иванович

Отец ребёнка: Михайлусов Иван Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлусов Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно
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