Михайлусова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1839
Сын: Михайлусов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович
Рождение ребёнка
09.08.1841
Сын: Михайлусов Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Михайлусова Анисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Михайлусова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович
Рождение ребёнка
04.08.1850
Сын: Михайлусов Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно