Михайлусова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлусова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1839

Сын: Михайлусов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1841

Сын: Михайлусов Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Михайлусова Анисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Михайлусова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1850

Сын: Михайлусов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлусов Дмитрий Иосифович

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлусов Дмитрий Иосифович

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