Михайлусов Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1850
Отец: Михайлусов Дмитрий Иосифович
Мать: Михайлусова Агафья
Рождение ребёнка
02.03.1888
Сын: Михайлусов Василий Степанович
Мать ребёнка: Михайлусова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Михайлусов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Михайлусова Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно