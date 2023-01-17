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Михайлусов Степан Дмитриевич

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Место рождения

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1850

Отец: Михайлусов Дмитрий Иосифович

Мать: Михайлусова Агафья

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1888

Сын: Михайлусов Василий Степанович

Мать ребёнка: Михайлусова Варвара Андреевна

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Михайлусов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Михайлусова Варвара Андреевна

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлусова Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно
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