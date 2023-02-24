Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1810
Отец: Петр Антонов
Мать: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна
Бракосочетание
06.11.1832
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
02.01.1843
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна
Смерть
Неизвестно