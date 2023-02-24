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Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1810

Отец: Петр Антонов

Мать: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна

Бракосочетание
06.11.1832

Жена: 2я Жена Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Наумов Филипп Иванович

Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
02.01.1843

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: 2я Жена Пелагея Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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