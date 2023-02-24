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Наумов Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Иван Петров

Мать: 2я Жена Пелагея Трофимовна

Бракосочетание
31.?.1854

Жена: Агрипинья Матвеевна

Рождение ребёнка
27.04.1857

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Агрипинья Матвеевна

Рождение ребёнка
08.03.1859

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Агрипинья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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