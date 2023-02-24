Наумов Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Иван Петров
Бракосочетание
31.?.1854
Жена: Агрипинья Матвеевна
Рождение ребёнка
27.04.1857
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Агрипинья Матвеевна
Рождение ребёнка
08.03.1859
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Агрипинья Матвеевна
Смерть
Неизвестно