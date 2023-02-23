2я жена Пелагея Трофимовна
Место рожденияс.Бекшанка
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Бекшанка
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Бракосочетание
06.11.1832
Муж: Иван Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
02.01.1843
Сын: Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
Неизвестно