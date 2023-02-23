2я жена Пелагея Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2я жена Пелагея Трофимовна

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Место рождения

с.Бекшанка

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Бекшанка
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Бракосочетание
06.11.1832

Муж: Иван Петров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1836

Сын: Наумов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
02.01.1843

Сын: Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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