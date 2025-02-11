Варвара Ивановна
женский, родилась 26.11.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 15.11.1852, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать2Я Жена Пелагея Трофимовна1815 г.р.
ОтецНаумов Иван Петров28.10.1810 г.р.
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Рождение
26.11.1850
Отец: Наумов Иван Петров
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.11.1852
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область