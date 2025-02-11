Варвара Ивановна 26.11.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Варвара Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 26.11.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 15.11.1852, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
2Я Жена Пелагея Трофимовна1815 г.р.
Отец
Наумов Иван Петров28.10.1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1850

Отец: Наумов Иван Петров

Мать: 2Я Жена Пелагея Трофимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
15.11.1852
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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