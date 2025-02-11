(Тремасова) Афимья Матвеевна
женский, родилась 14.09.1829, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТремасов Матвей Андреев1797 г.р.
МатьТремасова Мария Степанова1796 г.р.
Супруги
Наумов Филипп Иванович1836 г.р.
Дети
(Наумова) Александра Филипповна27.04.1857 г.р.
(Наумова) Евдокия Филипповна08.03.1859 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1829
Отец: Тремасов Матвей Андреев
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Бракосочетание
31.05.1854
Рождение ребёнка
27.04.1857
Дочь: (Наумова) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Наумов Филипп Иванович
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
08.03.1859
Дочь: (Наумова) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Наумов Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно