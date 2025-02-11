(Тремасова) Афимья Матвеевна 14.09.1829 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тремасова) Афимья Матвеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.09.1829, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Тремасов Матвей Андреев1797 г.р.
Мать
Тремасова Мария Степанова1796 г.р.
Супруги
Наумов Филипп Иванович1836 г.р.
Дети
(Наумова) Александра Филипповна27.04.1857 г.р.
(Наумова) Евдокия Филипповна08.03.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1829

Отец: Тремасов Матвей Андреев

Мать: Тремасова Мария Степанова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Бракосочетание
31.05.1854

Муж: Наумов Филипп Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.04.1857

Дочь: (Наумова) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Наумов Филипп Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
08.03.1859

Дочь: (Наумова) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Наумов Филипп Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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