Петр Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти14.01.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Антон Ларионов
Мать: Марья Максимова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кузьма Петров
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петров Кр 11.04.1871 Кирилл Петров
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Петров, Антонов- Кр 23.04.1854 Петр Петрович
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
28.10.1810
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Смерть
14.01.1848