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Петр Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

14.01.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Антон Ларионов

Мать: Марья Максимова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кузьма Петров

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Петров Кр 11.04.1871 Кирилл Петров

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Петров, Антонов- Кр 23.04.1854 Петр Петрович

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
28.10.1810

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Смерть
14.01.1848
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