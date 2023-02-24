Петров кр 11.04.1871 Кирилл Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров кр 11.04.1871 Кирилл Петров

Петров кр 11.04.1871 Кирилл Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Петр Антонов

Мать: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Филипп Кириллович

Мать ребёнка: Петрова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Кириллова

Мать ребёнка: Петрова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1831

Сын: Петров Строевой Казак В 1854 Илья Кириллов

Мать ребёнка: Петрова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Петров Иона Кириллович

Мать ребёнка: Петрова Лукерья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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