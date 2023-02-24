Петров кр 11.04.1871 Кирилл Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Петр Антонов
Мать: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Филипп Кириллович
Мать ребёнка: Петрова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Кириллова
Мать ребёнка: Петрова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1831
Сын: Петров Строевой Казак В 1854 Илья Кириллов
Мать ребёнка: Петрова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Петрова Лукерья Ивановна
Смерть
Неизвестно