Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петр Антонов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кузьма Петров

Отец ребёнка: Петр Антонов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Петров Кр 11.04.1871 Кирилл Петров

Отец ребёнка: Петр Антонов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Петров, Антонов- Кр 23.04.1854 Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Антонов

Рождение ребёнка
28.10.1810

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Антонов

Смерть
Неизвестно
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