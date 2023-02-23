Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Антонов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кузьма Петров
Отец ребёнка: Петр Антонов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петров Кр 11.04.1871 Кирилл Петров
Отец ребёнка: Петр Антонов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Петров, Антонов- Кр 23.04.1854 Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Антонов
Рождение ребёнка
28.10.1810
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Антонов
Смерть
Неизвестно