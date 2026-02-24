Петров, Антонов-Кр 23.04.1854 Петр Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Петров, Антонов-Кр 23.04.1854 Петр Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1808, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 10.03.1871, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Мать
Анна Алексеева1772 г.р.
Отец
Наумов Петр Антонов1775 г.р.
Супруги
Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна1815 г.р.
Дети
Петров Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович1836 г.р.
Петров Максим Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Наумов Петр Антонов

Мать: Анна Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Бракосочетание
13.04.1834

Жена: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
1836

Сын: Петров Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович

Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Петров Максим Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович

Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.08.1843

Сын: Петров, Антонов-Кр 23.04.1854 Фрол Петров

Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.03.1846

Сын: Никифор Петров

Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Рождение ребёнка
1851

Сын: Петров Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович

Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна

в дороге

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Рождение ребёнка
24.11.1853 ст.

Дочь: Петрова Екатерина Петровна крст в Кокчетаве

Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Смерть
10.03.1871
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

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