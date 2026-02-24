Петров, Антонов-Кр 23.04.1854 Петр Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович
мужской, родился 1808, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 10.03.1871, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
МатьАнна Алексеева1772 г.р.
ОтецНаумов Петр Антонов1775 г.р.
Супруги
ДетиПоказать еще 5
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Отец: Наумов Петр Антонов
Мать: Анна Алексеева
Сын: Петров Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович
Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна
Сын: Петров Максим Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович
Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна
Сын: Петров, Антонов-Кр 23.04.1854 Фрол Петров
Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна
Сын: Никифор Петров
Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна
Сын: Петров Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович
Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна
Дочь: Петрова Екатерина Петровна крст в Кокчетаве
Мать ребёнка: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Панфилова/ Пантелеевна