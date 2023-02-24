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Петров Максим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

16.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Петров, Антонов- Кр 23.04.1854 Петр Петрович

Мать: Петрова, Антонова-Кр 23.04.1854 Пелагея Пантелеевна

Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Матрена Максимовна

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров ? Максимович

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров ? Максимович

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Смерть
16.04.1915
Казахстан, г. Щучинск
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