Петров Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти16.04.1915
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
27.03.1876
Дочь: Матрена Максимовна
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров ? Максимович
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров ? Максимович
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Смерть
16.04.1915
Казахстан, г. Щучинск