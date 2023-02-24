Петров ? Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Максим Петрович
Мать: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
05.12.1900
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
01.05.1903
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
01.05.1903
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
06.08.1905
Мать ребёнка: Анна Ильина
Смерть
Неизвестно