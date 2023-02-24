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Петров ? Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Максим Петрович

Мать: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
05.12.1900

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Анна Ильина

Рождение ребёнка
01.05.1903

Сын: Петров Глеб Георгиевич

Мать ребёнка: Анна Ильина

Рождение ребёнка
01.05.1903

Сын: Петров Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Анна Ильина

Рождение ребёнка
06.08.1905

Сын: Петров Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Анна Ильина

Смерть
Неизвестно
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