Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1900
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Петров ? Максимович
Рождение ребёнка
01.05.1903
Отец ребёнка: Петров ? Максимович
Рождение ребёнка
01.05.1903
Отец ребёнка: Петров ? Максимович
Рождение ребёнка
06.08.1905
Отец ребёнка: Петров ? Максимович
Смерть
Неизвестно