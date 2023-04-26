Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1900

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Петров ? Максимович

Рождение ребёнка
01.05.1903

Сын: Петров Глеб Георгиевич

Отец ребёнка: Петров ? Максимович

Рождение ребёнка
01.05.1903

Сын: Петров Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Петров ? Максимович

Рождение ребёнка
06.08.1905

Сын: Петров Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Петров ? Максимович

Смерть
Неизвестно
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