Петров Иона Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
08.02.1859
Жена: Петрова Анисья Акимовна
Котуркуль
Рождение ребёнка
27.07.1875
Дочь: Прасковья Ионовна
Мать ребёнка: Петрова Анисья Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Петров Иван Ионович
Мать ребёнка: Петрова Анисья Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Петров Тимофей Ильин
Мать ребёнка: Петрова Анисья Акимовна
Смерть
Неизвестно