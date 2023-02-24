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Петров Иона Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Петров Кр 11.04.1871 Кирилл Петров

Мать: Петрова Лукерья Ивановна

Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Петрова Анисья Акимовна

Котуркуль
Рождение ребёнка
27.07.1875

Дочь: Прасковья Ионовна

Мать ребёнка: Петрова Анисья Акимовна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Петров Иван Ионович

Мать ребёнка: Петрова Анисья Акимовна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Петров Тимофей Ильин

Мать ребёнка: Петрова Анисья Акимовна

Смерть
Неизвестно
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