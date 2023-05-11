Петрова (Николаева) Анисья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Николаева) Анисья Акимовна

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Николаев Яков Николаевич

Мать: Николаева Анастасия Михайлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Петров Иона Кириллович

Котуркуль
Рождение ребёнка
27.07.1875

Дочь: Прасковья Ионовна

Отец ребёнка: Петров Иона Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Петров Иван Ионович

Отец ребёнка: Петров Иона Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Петров Тимофей Ильин

Отец ребёнка: Петров Иона Кириллович

Смерть
Неизвестно
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