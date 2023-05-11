Петрова (Николаева) Анисья Акимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Бракосочетание
08.02.1859
Котуркуль
Рождение ребёнка
27.07.1875
Дочь: Прасковья Ионовна
Отец ребёнка: Петров Иона Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Петров Иван Ионович
Отец ребёнка: Петров Иона Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Петров Тимофей Ильин
Отец ребёнка: Петров Иона Кириллович
Смерть
Неизвестно