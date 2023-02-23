Николаева Анастасия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти10.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1831
Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Петрова Анисья Акимовна
Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
27.01.1846
Дочь: Савельева Анна Яковлева
Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1848
Дочь: Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1889
Казахстан, станица Щучинская
Причина смерти: от старости