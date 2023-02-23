Николаева Анастасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Анастасия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

10.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1831

Сын: Николаев Федор Акимович

Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Николаев Иван Яковлев

Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Николаев Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Петрова Анисья Акимовна

Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1846

Дочь: Савельева Анна Яковлева

Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1848

Дочь: Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Николаев Никита Яковлев

Отец ребёнка: Николаев Яков Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Яков Николаевич

Смерть
10.11.1889
Казахстан, станица Щучинская
Причина смерти: от старости
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