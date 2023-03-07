Николаев Яков Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиДо 1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Старкин Николай Степанов
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
03.11.1831
Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Петрова Анисья Акимовна
Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
27.01.1846
Дочь: Савельева Анна Яковлева
Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
15.09.1848
Дочь: Фекла Яковлевна
Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1889