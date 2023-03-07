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Николаев Яков Николаевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

До 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Старкин Николай Степанов

Мать: Дарья Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1831

Сын: Николаев Федор Акимович

Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Николаев Иван Яковлев

Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Николаев Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Петрова Анисья Акимовна

Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1846

Дочь: Савельева Анна Яковлева

Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1848

Дочь: Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Николаев Никита Яковлев

Мать ребёнка: Николаева Анастасия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Анастасия Михайлова

Смерть
До 1889
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