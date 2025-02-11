Дарья Иванова Около 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1785

умерла 31.03.1848

Супруги
Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов1793 г.р.
Дети
Старкин Кузьма Николаев1810 г.р.
Николаев Яков Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев (Аким Николаев)1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Старкин Кузьма Николаев

Отец ребёнка: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1812

Сын: Николаев Яков Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев (Аким Николаев)

Отец ребёнка: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.09.1817

Дочь: (Старкина) Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов

Рождение ребёнка
13.01.1825

Дочь: (Старкина) Мелания Николаевна

Отец ребёнка: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов

Рождение ребёнка
14.04.1830

Сын: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев

Отец ребёнка: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
31.03.1848

Причина смерти: натуральною смертью

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