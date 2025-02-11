Дарья Иванова
женский, родилась Около 1785
умерла 31.03.1848
Супруги
Дети
Старкин Кузьма Николаев1810 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
1812
Сын: Николаев Яков Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев (Аким Николаев)
Отец ребёнка: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов
Рождение ребёнка
21.09.1817
Дочь: (Старкина) Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов
Рождение ребёнка
13.01.1825
Дочь: (Старкина) Мелания Николаевна
Отец ребёнка: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов
Рождение ребёнка
14.04.1830
Сын: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев
Отец ребёнка: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов
Смерть
31.03.1848