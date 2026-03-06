Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев
мужской, родился 14.04.1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 10.12.1881, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
МатьДарья ИвановаОколо 1785 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова
Сын: Купец Николаев Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова
Дочь: (Николаева) Прасковья Терентьевна
Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова
Дочь: (Николаева) Елена Терентьевна
Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова
Сын: Николаев Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова
Сын: Николаев Аким Терентьевич
Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова
Сын: Николаев Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова
Дочь: (Николаева) Татьяна Терентьвна
Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова