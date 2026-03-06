Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев 14.04.1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.04.1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 10.12.1881, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Мать
Дарья ИвановаОколо 1785 г.р.
Отец
Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов1793 г.р.
Супруги
Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова1829 г.р.
Дети
Алексей ТерентьевичОколо 1840 г.р.
Купец Николаев Михаил Терентьевич21.11.1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1830

Отец: Старкин Николай Рекрут В 1812 Г Николай/ Никита Степанов

Мать: Дарья Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Бракосочетание
02.07.1847

Жена: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.11.1850

Сын: Купец Николаев Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.10.1854

Дочь: (Николаева) Прасковья Терентьевна

Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Николаева) Елена Терентьевна

Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Рождение ребёнка
19.02.1860 ст.

Сын: Николаев Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Николаев Аким Терентьевич

Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Николаев Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
06.01.1871

Дочь: (Николаева) Татьяна Терентьвна

Мать ребёнка: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
10.12.1881
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Причина смерти: от чахотки

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