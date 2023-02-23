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Николаева Марфа Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

17.04.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев

Бракосочетание
02.?.1847

Муж: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Николаев Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1854

Дочь: Прасковья Терентьевна

Отец ребёнка: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев

Рождение ребёнка
19.02.1860

Сын: Николаев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
06.01.1871

Дочь: Татьяна Терентьвна

Отец ребёнка: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев

Казахстан, станица Щучинская
Смерть
17.04.1898
Причина смерти: умерла в 75 !? лет
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