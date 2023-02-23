Николаева Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти17.04.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев
Бракосочетание
02.?.1847
Рождение ребёнка
Около 1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1854
Дочь: Прасковья Терентьевна
Отец ребёнка: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев
Рождение ребёнка
19.02.1860
Сын: Николаев Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
06.01.1871
Дочь: Татьяна Терентьвна
Отец ребёнка: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Николаев
Казахстан, станица Щучинская
Смерть
17.04.1898
Причина смерти: умерла в 75 !? лет