(Николаева) Татьяна Терентьвна 06.01.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

(Николаева) Татьяна Терентьвна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 06.01.1871, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умерла Неизвестно

Отец
Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев14.04.1830 г.р.
Мать
Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1871

Отец: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев

Мать: Николаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.