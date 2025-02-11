(Николаева) Татьяна Терентьвна
женский, родилась 06.01.1871, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умерла Неизвестно
ОтецНиколаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев14.04.1830 г.р.
МатьНиколаева Марфа Перес. В 1851 Г. Семенова1829 г.р.
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Рождение
06.01.1871
Отец: Николаев, Торгующий Казак В 1854 Терентий Перес. В 1851 Г Щучинск Николаев
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно