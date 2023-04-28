Кузьма Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти20.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Старкин Николай Степанов
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Старкин Кокчетавский Мещанин Дмитрий Кузьмич
Мать ребёнка: Просковья жена
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Просковья жена
Бракосочетание
05.06.1833
Жена: Просковья жена
М. Канадей
Рождение ребёнка
1835
Сын: Алексей Козьмин
Мать ребёнка: Просковья жена
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Аксинья Кузьмина
Мать ребёнка: Просковья жена
Смерть
20.07.1848
Причина смерти: холера