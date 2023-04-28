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Кузьма Николаев

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

20.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Старкин Николай Степанов

Мать: Дарья Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Старкин Кокчетавский Мещанин Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Просковья жена

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Старкин Максим Кузьмич

Мать ребёнка: Просковья жена

Бракосочетание
05.06.1833

Жена: Просковья жена

М. Канадей
Рождение ребёнка
1835

Сын: Алексей Козьмин

Мать ребёнка: Просковья жена

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аксинья Кузьмина

Мать ребёнка: Просковья жена

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.07.1848
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: холера
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