Пелагея Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Никитична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла До 05.06.1833

Супруги
Старкин Кузьма Николаев1810 г.р.
Дети
Старкин Кокчетавский Мещанин Дмитрий Кузьмич09.05.1829 г.р.
Старкин Максим КузьмичОколо 1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.11.1828

Муж: Старкин Кузьма Николаев

Рождение ребёнка
09.05.1829

Сын: Старкин Кокчетавский Мещанин Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Старкин Кузьма Николаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Старкин Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Старкин Кузьма Николаев

Смерть
До 05.06.1833

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