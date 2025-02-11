Пелагея Никитична
женский, родилась Неизвестно, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла До 05.06.1833
Супруги
Старкин Кузьма Николаев1810 г.р.
Дети
Старкин Кокчетавский Мещанин Дмитрий Кузьмич09.05.1829 г.р.
Старкин Максим КузьмичОколо 1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1828
Рождение ребёнка
09.05.1829
Сын: Старкин Кокчетавский Мещанин Дмитрий Кузьмич
Отец ребёнка: Старкин Кузьма Николаев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Старкин Кузьма Николаев
Смерть
До 05.06.1833