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Петров Тимофей Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Петров Иона Кириллович

Мать: Петрова Анисья Акимовна

Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Гликерия Артемиевна

Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Гликерия Артемиевна

Рождение ребёнка
25.07.1906

Сын: Петров Пантелей Тимофеевич

Мать ребёнка: Гликерия Артемиевна

Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Гликерия Артемиевна

Смерть
Неизвестно
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