Петров Тимофей Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Петров Иона Кириллович
Мать: Петрова Анисья Акимовна
Бракосочетание
03.02.1902
Жена: Гликерия Артемиевна
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Гликерия Артемиевна
Рождение ребёнка
25.07.1906
Сын: Петров Пантелей Тимофеевич
Мать ребёнка: Гликерия Артемиевна
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Гликерия Артемиевна
Смерть
Неизвестно