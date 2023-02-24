(Герасимова) Гликерия Артемиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Герасимов Артемий Алексеевич
Мать: ?
Бракосочетание
03.02.1902
Муж: Петров Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Петров Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
25.07.1906
Сын: Петров Пантелей Тимофеевич
Отец ребёнка: Петров Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Петров Тимофей Ильин
Смерть
Неизвестно