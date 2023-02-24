(Герасимова) Гликерия Артемиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Герасимова) Гликерия Артемиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Герасимов Артемий Алексеевич

Мать: ?

Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Петров Тимофей Ильин

Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Петров Тимофей Ильин

Рождение ребёнка
25.07.1906

Сын: Петров Пантелей Тимофеевич

Отец ребёнка: Петров Тимофей Ильин

Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Петров Тимофей Ильин

Смерть
Неизвестно
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