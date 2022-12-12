Алябушев Арсентий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушев Арсентий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Алябушев Кирилл Петрович

Мать: Алябушева Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Алябушев Матвей Арсентьевич

Мать ребёнка: не указана

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1803

Сын: Алябушев Егор Арсентьевич

Мать ребёнка: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пелагея Арсентьевна

Мать ребёнка: не указана

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1812
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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