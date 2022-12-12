Алябушев Арсентий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1797
Сын: Алябушев Матвей Арсентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1803
Сын: Алябушев Егор Арсентьевич
Мать ребёнка: не указана
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пелагея Арсентьевна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно