Алябушева Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушева Агафья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Алябушев Арсентий Кириллович

Отец ребёнка: Алябушев Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Алябушев Василий Кириллович

Отец ребёнка: Алябушев Кирилл Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алябушев Кирилл Петрович

Смерть
Неизвестно
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