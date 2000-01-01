Алябушева Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Алябушев Арсентий Кириллович
Отец ребёнка: Алябушев Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Алябушев Василий Кириллович
Отец ребёнка: Алябушев Кирилл Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно