Алябушев Кирилл Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушев Кирилл Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алябушев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Алябушев Арсентий Кириллович

Мать ребёнка: Алябушева Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Алябушев Василий Кириллович

Мать ребёнка: Алябушева Агафья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алябушева Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно
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