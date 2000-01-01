Алябушев Кирилл Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алябушев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Алябушев Арсентий Кириллович
Мать ребёнка: Алябушева Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Алябушев Василий Кириллович
Мать ребёнка: Алябушева Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно