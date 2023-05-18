Алябушев Егор Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1803
Отец: Алябушев Арсентий Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алябушев Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
03.11.1830
Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Алябушев Дементий Егорович
Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Афимья Егоровна
Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна
Смерть
Неизвестно