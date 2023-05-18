Алябушев Егор Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушев Егор Арсентьевич

Место рождения

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.04.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1803

Отец: Алябушев Арсентий Кириллович

Мать: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Алябушева Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Алябушев Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1830

Сын: Алябушев Родион Егорович

Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Алябушев Дементий Егорович

Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Афимья Егоровна

Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Алябушев Андрей Егорович

Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Алябушева Аксинья Васильевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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