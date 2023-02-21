Алябушева (Новикова) Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Новиков Василий Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алябушев Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич
Рождение ребёнка
03.11.1830
Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Алябушев Дементий Егорович
Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Афимья Егоровна
Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич
Смерть
Неизвестно