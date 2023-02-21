Алябушева (Новикова) Аксинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушева (Новикова) Аксинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Новиков Василий Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Алябушев Егор Арсентьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Алябушев Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1830

Сын: Алябушев Родион Егорович

Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Алябушев Дементий Егорович

Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Афимья Егоровна

Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Алябушев Андрей Егорович

Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Алябушев Егор Арсентьевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно