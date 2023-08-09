Криворучко Евстигней Сидорович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти12.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Криворучко Сидор
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Криворучко Филипп Евстигнеевич
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Криворучко Михаил Евстигнеевич
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Тимочко Евдокия Евстигнеевна
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Батей Ульяна Евстигнеевна
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Криворучко Яков Евстигнеевич
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Смерть
12.09.1909