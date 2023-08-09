Криворучко Евстигней Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Евстигней Сидорович

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

1825

Дата смерти

12.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Криворучко Сидор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Криворучко Филипп Евстигнеевич

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Криворучко Михаил Евстигнеевич

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Тимочко Евдокия Евстигнеевна

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Батей Ульяна Евстигнеевна

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Криворучко Яков Евстигнеевич

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Смерть
12.09.1909