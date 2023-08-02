Криворучко Васса Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти22.04.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Криворучко Филипп Евстигнеевич
Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Криворучко Михаил Евстигнеевич
Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Тимочко (Криворучко) Евдокия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Батей (Криворучко) Ульяна Евстигнеевна
Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Криворучко Яков Евстигнеевич
Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович
Смерть
22.04.1903