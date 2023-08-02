Криворучко Васса Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриворучко Васса Кондратьевна

Криворучко Васса Кондратьевна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

1850

Дата смерти

22.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Криворучко Филипп Евстигнеевич

Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович

Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Криворучко Михаил Евстигнеевич

Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Тимочко (Криворучко) Евдокия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Батей (Криворучко) Ульяна Евстигнеевна

Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Криворучко Яков Евстигнеевич

Отец ребёнка: Криворучко Евстигней Сидорович

Смерть
22.04.1903

Мы используем куки для улучшения работы сайта.