Криворучко Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Сидор

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Криворучко Евстигней Сидорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Криворучко Василий Сидорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Криворучко Сергей Сидорович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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