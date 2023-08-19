Криворучко Сидор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Криворучко Евстигней Сидорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Криворучко Василий Сидорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Криворучко Сергей Сидорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно